Prezes Wód Polskich ws. ,,Czajki’’: Mimo słusznej krytyki, pomagamy Trzaskowskiemu

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca odpowiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych na zarzuty, jakie spadły na Wody Polskie ze strony prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Daca podkreśla, że mimo słusznej krytyki, jaką PGWWP kieruje wobec nieudolności warszawskich władz, natychmiast po awarii przyszło miastu z pomocą.

W wywiadzie z ubiegłego tygodnia dla portalu „Gazeta Prawna” prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekonywał, że w ubiegłym roku po awarii w „Czajce” udało się szybciej zrealizować budowę mostu pontonowego, ponieważ instytucje rządowe „same sobie wydają pozwolenia”. Wyrażał też obawę, że jeżeli będzie trzeba czekać na wszystkie pozwolenia w związku z wykonaniem nowego kolektora, inwestycja może potrwać kilka lat.

Do słów Rafała Trzaskowskiego ustosunkował się na Twitterze prezes PGWWP Przemysław Daca. Podkreśla on, że Wody Polskie robią co mogą, aby pomóc Warszawie po kolejnej tragicznej w skutkach awarii:

- „Mimo słusznej krytyki MPWiK oraz @RTrzaskowskiego #wodypolskie pomagają jak mogą. W ciągu niecałych 18h wydaliśmy pozwolenie wodno prawne i zwolnienie od zakazów na rurociąg zastępczy” – pisze Daca.

kak/PAP, Twitter