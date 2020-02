Prezes TK odpowiada Grodzkiemu, że nie wezmę udziału w posiedzeniach senatu

Albert 6.2.20 12:41

Na przykład do ͏w͏k͏u͏r͏w͏i͏a͏n͏i͏a prawackich katoćwoków.



Co najmniej jeden nie śpi przeze mnie po nocach, tylko chodzi za mną krok w krok i wkleja w kółko to samo. I bardzo dobrze, niech mu żyłka pęka.



W sumie to dawno go nie widziałem. Może zdechł?