Prezes sądu w Olsztynie: Juszczyszyn widział już listy do KRS

lady chapel 24.1.20 20:10

Jeżeli władza RP twierdzi, że nie wykona wyroku sądu i to Sądu Najwyższego - w takim razie LUDZIE!!! Dalej na włam!!!! Brać co popadnie ze sklepu i je***ać to!!!!

Jeżeli władz może zlewać wyrok sądu - my, prości ludzie z miast i wsi - tym bardziej!!!!



ANARCHY!!!

PUNKS NOT DEAD!!!