Prezes PiS: Warunki PE to utrata polskiej suwerenności

Wicepremier Jarosław Kaczyński podkreślił dziś w Sejmie, że jeśli budżet europejski będzie związany z mechanizmem praworządności, oczywistą decyzją Polski będzie, podobnie jak zrobili to Węgrzy, złożenie weta. W ocenie prezesa PiS obecne warunku oznaczałyby utratę suwerenności Polski.

Wicepremier Jarosław Kaczyński był pytany dziś przez dziennikarzy, czy Polska powinna zawetować budżet UE:

- „Jeżeli będą takie warunki, to to jest zupełnie oczywiste, bo to byłaby utrata suwerenności naszego kraju” – stwierdził prezes partii rządzącej.

Polska i Węgry zablokowały budżet Unii Europejskiej podczas poniedziałkowego posiedzenia ambasadorów. Decyzja ta była spowodowana faktem, że PE zdecydował wcześniej o powiązaniu funduszy UE i wypłat środków pieniężnych z praworządnością. Dziś premier Węgier Viktor Orban poinformował, że Węgry zawetowały budżet UE.

Jutro ma odbyć się wideokonferencja szefów unijnych państw dot. pandemii koronawirusa. Możliwe, że w jej trakcie poruszony zostanie również temat budżetu UE na najbliższe lata i unijnego funduszu odbudowy.

kak/PAP