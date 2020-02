Prezes PiS: USA doceniają wagę Inicjatywy Trójmorza

Zyg 26.2.20 12:45

Rolnicy polscy !

Prosimy was o zainteresowanie się tym co dzieje się w Europie zachodniej, na razie w Holandii, Niemczech i Francji, ale wkrótce i w innych krajach. Tamtejsi rolnicy denonstrują przeciwko ich dyskryminacji blokując miasta i drogi za momocą ciągników.

Chodzi o restrykcje rządów lewackich i nacisku lewackich organizacji środowiskowych, dotyczące ich produkcji rolnej, rzekomego niszczenia przyrody i klimatu przez rolników, rzekomego zatruwania środowiska środkami ochrony roślin i związkami azotowymi w produkcji zwierząt.

Wy – jako polscy rolnicy macie dzięki Bogu wybór : Albo iść taką samą drogą jak oni w Europie zachodniej, gdzie czekają na was te same restrykcje, albo – głosując na PIS, nie będzie wam nic grozić, bo ta formacja polityczna nie pozwoli na takie idiotyzmy jak na zachodzie.