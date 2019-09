Prezes PiS: Stoimy i będziemy stać na straży rodziny i normalności

Agnieszka 14.9.19 13:23

"Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz:

To mówi Amen,

Świadek wierny i prawdomówny,

Początek stworzenia Bożego:

Znam twoje czyny,

że ani zimny, ani gorący nie jesteś.

OBYŚ BYŁ ZIMNY ALBO GORĄCY!

A tak, SKORO JESTEŚ LETNI I ANI GORĄCY, ANI ZIMNY, CHCE CIE WYRZUCIĆ Z MYCH UST.

Ty bowiem mówisz: „Jestem bogaty” i „wzbogaciłem się”, i „niczego mi nie potrzeba”,

a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości,

i biedny, i ślepy, i nagi.

Radzę ci nabyć u mnie

złota w ogniu oczyszczonego,

abyś się wzbogacił,

i białe szaty,

abyś się przyodział,

i by nie ujawniła się haniebna twa nagość,

oraz balsamu do namaszczenia twych oczu,

byś widział.

Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę.

Bądź więc gorliwy i nawróć się!

Oto stoję u drzwi i kołaczę:

jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy,

wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,

a on ze Mną.

Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie,

jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.

Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów».



Ap 3, 14-22