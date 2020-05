Prezes PiS: Siłą Zjednoczonej Prawicy jest jej różnorodność

Marian 10.5.20 9:40

Do czerwonych i totalnych ostatnio dołączyła super "patriotyczna" Konfederacja.RN to prawdopodobnie organizacja stworzona przez obce,wrogie służby.To przebierańcy, którzy robią dużo by RN skompromitować.Są po to, by patriotycznie nastawioną młodzież do tego RN zniechęcić.To dlatego jakakolwiek współpraca z PIS-m nie jest możliwa.