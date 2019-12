Prezes PiS po operacji. Są nowe informacje

Choć Jarosław Kaczyński niedługo opuści szpital, czeka go długa rehabilitacja. Prezes PiS dochodzi do siebie po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego.

"To była poważna operacja i Jarosław Kaczyński bierze leki przeciwbólowe, bo to kolano go jeszcze mocno boli. Nie chcemy, żeby cierpiał. Najgorsze było 48 godzin po operacji"-podkreśla informator gazety.