Prezes PiS: Odbudujemy pałac Saski!

Prezentując dziś założenia Polskiego Ładu premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego elementem będzie również odbudowa polskich zabytków. Na liście znalazł się Pałac Saski.

Na dzisiejszej konwencji Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało założenia Polskiego Ładu. To nowy, przełomowy program obozu rządzącego, który ma pozwolić polskiej gospodarce podnieść się z kryzysu wywołanego pandemią i zmienić jakość życia wszystkich Polaków. Wśród zapowiedzianych przez PiS rozwiązań znalazło się m.in. zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiej stawki podatkowej, zniesienie umów śmieciowych, emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku, ogromny program mieszkaniowy czy 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział również program dot. polskich zabytków.

- „Chcemy rozbudowywać polskie muzea. W tej chwili jest w realizacji albo w zaawansowanych bardziej planach około stu. Ale to ciągle bardzo daleko od przeciętnej Zachodniej Europy. Będziemy tą drogą szli. Będziemy odbudowywali zabytki, zamki, Pałac Saski”

- mówił wicepremier Kaczyński.

kak/PAP