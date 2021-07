Prezes PiS o Polskim Ładzie: ,,Tak. Trzeba się bogacić, ale za pomysł, za ciężką pracę, za innowacje''

– Próbuje się wmówić ludziom, że Polski Ład ma zmierzać przede wszystkim do tego, by podnieść podatki dla Polaków i w jakiejś mierze ich ograbić, a w szczególności, żeby ograbić przedsiębiorców. Otóż to jest bezczelne kłamstwo – powiedział dzisiaj podczas swojego wystąpienia w trakcie spotkania z mieszkańcami Rypina prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Wicepremier Jarosław Kaczyński ostrzegł także, że w przestrzeni publicznej jest rozsiewana cała masa kłamstw i przekłamań na temat programie Polskiego Ładu. Prezes PiS podczas dzisiejszego spotkania prosił, aby prawdziwe prawdziwe informacje były przez zwolenników PiS przekazywane wśród bliskich i znajomych.

Plan wizyt prezesa PiS jest bardzo napięty i jeszcze w tym miesiącu planuje on odwiedzić kilkanaście miejscowości, aby promować Polski Ład i wyjaśniać na czym plan rządu polega.

W Rypinie Jarosław Kaczyński podkreślił, że jest to wielki program „zmiany naszego kraju, zmiany cywilizacyjnej”. – Zmiany, która będzie dotyczyła wszystkich, całej Polski – wszystkich grup społecznych, wszystkich regionów – powiedział Kaczyński.

Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że istotnym momentem dla Polski będzie stanie się przez Polskę płatnikiem netto do UE. – Tymi, którzy mniej dostają, a więcej dają do wspólnej europejskiej kasy. To będzie przejście – można powiedzieć – do tej pozycji państw najzamożniejszych, najsilniejszych. My jesteśmy w stanie to zrobić realizując Polski Ład, w ciągu tego dziesięciolecia – stwierdził.

Prezes PiS zaprzeczył jakoby by Polski Ład miał wprowadzać większe obciążenia dla firm. – W ramach naszych programów na każdą gminą wypada średnio ponad 50 mln zł środków – powiedział.

– Te ogromne pieniądze 770 mld środków europejskich, ale do tego też potężna pula pieniędzy z naszych własnych środków, (...) łącznie to będzie dobrze przeszło bilion złotych, ta pula ma być podzielona. Tak samo jak podzielone są środki europejskie – mówił Kaczyński. Dodał też, że te środki zostaną wytada dość szybko, bo „w ciągu trzech lat”.

Prezes PiS zwrócił także uwagę na sianie dezinformacji i kłamstw na temat Polskiego Ładu. Jak zauważył, „Polski Ład jest dzisiaj w sposób cyniczny, można powiedzieć bezczelny, zakłamywany”. – Próbuje się wmówić ludziom, że Polski Ład ma zmierzać przede wszystkim do tego, by podnieść podatki dla Polaków i w jakiejś mierze ich ograbić, a w szczególności, żeby ograbić przedsiębiorców. Otóż to jest bezczelne kłamstwo – stwierdził.

Kaczyński zwrócił uwagę, że w ramach Polskiego Ładu są przewidziane obniżki podatków oraz wprowadzenie ulg podatkowych. Jako przykład podał m.in. „30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, rozszerzenie estońskiego CIT na większe firmy, ulgi na innowacje i ulgi dla start-upów, rozmaite ulgi związane z wejściem na giełdę i inwestowaniem na rynku kapitałowym” – czytamy na portalu TVP Info.

– Niedługo przedstawimy Polski Ład dla wsi – zapowiedział Kaczyński. Jak podkreślił Jarosław Kaczyńsi, tradycją Prawa i Sprawiedliwości jest już to, że formacja zawsze prezentowała oddzielny program dla polskiego rolnictwa.

Kaczyński zapowiadając Polski Ład dla wsi, zaznaczył, że ważnym pomysłem jest m.in., by rolnicy sprzedający swój towar wielkim przedsiębiorstwom otrzymywali pieniądze z góry – na rachunek powierniczy. – Krótko mówiąc, żeby nie można ich było ciągle okradać w ten sposób, że się ich kosztem po prostu kredytuje – mówił prezes PiS. Kolejną – jak zaznaczył – ważną kwestią jest rolniczy handel detaliczny – podaje dalej portal.

Jarosław #Kaczyński w Mławie o #PolskiŁad: łącznie ten program, który przed nami, to dobrze przeszło bilion złotych, ale to tak wyraźnie przeszło bilion. Dziś to trudno określić, ile ale na pewno 1,1 bln - 1,2 bln złotych – ogromna suma, która może pomóc bardzo zmienić nasz kraj pic.twitter.com/2zCsbGXuMg — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) July 11, 2021

mp/pap/iar/portal tvp info/yt/pis