Prezes PiS na na Zjeździe Republikańskim: ,,Wszyscy jesteśmy republikanami''

- "Idee republikańską najłatwiej opisać przeciwstawiając ją idei indywidualisto-liberalnej(...). Republikanizm to odwoływanie się do wspólnoty, a dokładnie do różnych wspólnot, tych mniejszych i tej największej globalnej, wspólnoty narodowej, która jak zwykle, chociaż nie zawsze, jest tożsama, przynajmniej w pewnej mierze, ze wspólnotą państwową" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na Zjeździe Republikańskim.

Prezes PiS zwrócił uwagę, że obecnie mamy do czynienia ze „skrajnie wypaczoną formą liberalizmu, indywidualizmu, permisywizmu”, co stawia przed nowym ugrupowaniem duże wyzwanie. Wskazał też na zagrożenia, jakie ciągle stoją przez patriotyczną stroną obrońców Polski.

- "Bardzo często było tak, że różne przedsięwzięcia były psute przez tego rodzaju postawy" – stwierdził.

- "Dziś republikanizm praktyczny to jedność obozu Zjednoczonej Prawicy" – podkreślił Kaczyński.

- "Tylko Zjednoczona Prawica, nie odmawiając z góry patriotyzmu ludziom niektórych przynajmniej odmian lewicy, może zrealizować program dla Polski silnej, niepodległej, suwerennej, ale jednocześnie Polski, która zaspokaja potrzeby wszystkich grup obywateli" - wskazywał Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił także uwagę na kluczowe znacznie, jakie w przemianach Polski ma odegrać realizacja Polskiego Ładu.

- "Wierzę, że razem zrealizujemy ten wielki plan dla Polski, wykonamy swój obowiązek, że razem zwyciężymy dla dobrej przyszłości naszego narodu i, co chcę także mocno podkreślić, dla dobrej przyszłości Europy" – powiedział Kaczyński.



