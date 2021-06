Prezes PiS mówił o możliwości wojny z Rosją? Sensacyjne doniesienia mediów

Według nieoficjalnych informacji, do jakich miał dotrzeć portal Onet, w czasie dzisiejszego tajnego posiedzenia Sejmu prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o możliwości konfliktu zbrojnego z Rosją. Wicepremier miał stwierdzić, że Moskwa ma przygotowane plany inwazji na Polskę.

W Sejmie odbyło się dziś niejawne posiedzenie poświęcone ostatnim cyberatakom na polskich polityków. Według nieoficjalnych informacji w czasie posiedzenia rządzący mieli przekazać posłom informacje na temat źródeł ataków hakerskich i zaprezentować projekt ustawy o krajowym cyberbezpieczeństwie.

Portal Onet donosi, że poseł KO Klaudia Jachira wywołała do głosu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Posłanka pytała go o doniesienia, wedle których rząd planował użyć wojska do zabezpieczenia manifestacji tzw. „Strajku Kobiet”. W odpowiedzi prezes PiS miał przypomnieć, że manifestacje te były nielegalne.

Wedle doniesień portalu wicepremier miał też mówić o możliwości wojny z Rosją. Twierdząc, że Moskwa przygotowała plany inwazji na Polskę, miał zaznaczyć, że tezę tę potwierdzają ostatnie cyberataki.

Jarosław Kaczyński miał również zapowiedzieć projekty ustaw, które zagwarantują rządowi nowe narzędzia do czuwania nad bezpieczeństwem cyfrowym.

kak/Onet.pl, DoRzeczy.pl