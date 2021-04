Prezes PiS dla Albicla.com: Mamy święte prawo, żeby zreformować wymiar sprawiedliwości

- "Jesteśmy państwem suwerennym i mamy święte prawo, żeby zreformować wymiar sprawiedliwości, który rzeczywiście w tej chwili działa fatalnie, co bardzo szkodzi polskiemu państwu, a przez to polskiemu społeczeństwu, narodowi" – stwierdził dzisiaj w rozmowie z Katarzyną Gójską i Tomaszem Sakiewiczem na Albicla.com wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS był pytany m.in. o reformę polskiego wymiaru sprawiedliwości. Przypomniał, że stoi na czele komitetu bezpieczeństwa, który zajmuje się tymi sprawami i – jak podkreślił - „to jest projekt bardzo dobrze przygotowany, bardzo racjonalny”. Prezes Kaczyńskie zwrócił uwagę, że reformę polskiego sądownictwa należy przeprowadzać mają na uwadze zarówno kontekst wewnętrzny jak i zewnętrzny.

- "Jesteśmy państwem suwerennym i mamy święte prawo, żeby zreformować wymiar sprawiedliwości, który rzeczywiście w tej chwili działa fatalnie, co bardzo szkodzi polskiemu państwu, a przez to polskiemu społeczeństwu, narodowi. I dlatego podejmiemy ten wysiłek. A jak to będzie wyglądało, to na pewno zostaną państwo poinformowani, bo będzie to poprzedzone odpowiednią dyskusją" – podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS zaznaczył, że wszystkie zmiany będą wprowadzane z poszanowaniem dla zasad praworządności.

- "Jeżeli chodzi o wszystkie reguły, które są związane z praworządnością, z bezwzględnym wymogiem niezawisłości sądownictwa, to wszystkie one będą całkowicie przestrzegane. Ale niezawisłość sądownictwa musi oznaczać tu także przestrzeganie prawa, przestrzeganie ustaw. Z tym jest bardzo różnie i to też będzie uwzględnione" – podkreślił Jarosław Kaczyński.

mp/niezalezna.pl/albicla.com