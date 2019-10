Prezes PiS czytał książki Tokarczuk... 'zanim to było modne'

Minister Gliński pogratulował dziś noblistce i zobowiązał się do nadrobienia czytelniczych zaległości, niemniej jednak dla niektórych deklaracja wicepremiera miała stanowić dowód, że politycy i wyborcy PiS nie czytają książek (nic to, że akurat minister Piotr Gliński ma tytuł profesora, więc w życiu musiał zapewne przeczytać dużo więcej niż statystyczny internauta z Konstytucją, dzikiem i wykrzyknikiem "wspieram nauczycieli" na zdjęciu profilowym, a powody, dla których polityk nie przeczytał czy też nie doczytał żadnej z powieści Oligi Tokarczuk mogą być naprawdę różne). Dodajmy, że w kwestii poglądów politycznych pisarka jest daleko od Prawa i Sprawiedliwości i można już dorobić sobie całą historię.

Niezależnie od tego, jak oceniamy twórczość, ale i poglądy czy wypowiedzi noblistki (niestety, nierzadko kontrowersyjne czy wręcz szkodliwe, jak np. te o relacjach Polaków i Żydów), nie da się ukryć, że wielu Polaków będzie teraz częściej sięgać po jej powieści, nawet jeżeli wcześniej nie miało z nimi styczności. Choć do tej grupy należy również prof. Piotr Gliński, to warto dodać, że politycy z obozu władzy wcale nie są uprzedzeni do Olgi Tokarczuk. Są tacy, którzy czytali jej książki, "zanim to było modne".