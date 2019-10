Prezes PiS bardziej wpływowy od Tokarczuk. Schetyna jak... Doda

Jarek 28.10.19 21:53

Wszyscy wagrali i wszyscy się sieszą ! PIS mówi – zwyciźżyliśmy i mamy powody do radoćci, POKO mówi wygraliśmy senat i wygramy wybory prezydenckie w 2020, Zlew też się cieszy, po 4 letniem odpoczynku znowu wskoczył do sejmi i to z jakim wynikiem, PSL też się cieszy, bo nie sostał poza parlamentem dzięki Kukizowi, który nie ma się czym cieszyć. Tylko 5 posłów wyglądy na to, żw został przez zielonych oszustów wyrolowany. No i na koniec Konfederacja, który cieszy się najbardziej, bo całe 4 lata miała 3-4 % poparcia, a tu przekroczenie progu i od razu 11 posłów. Wszyscy szczęśliwi – jak to miło !

Polscy Górale wyjeżdżali do Stanów za chlebem. Dzisiaj głosują (Chicago: 85% na PIS i 6 % na PO), natomiast około 2 mln „Polaków wyjechało do GB w latach rządów PO Tuska i Kopacz, bo w Polsce nie mogli związać koniec z końcem. Dzisiaj ci sami polityczni paralitycy głosowali w większości na PO ?!!!! Jeśli ktoś chciałby mi wytłumaczyć to zjawisko - bo ja pier-dolę nie potrafię zajarzyć !

Ktoś zapytał mnie, którego polskiego Noblistę czytałem ostatnio ? przypomniałen sobie szybko i odpowiedziałem – Wałęsę i to nie byle co, bo jego rękopisy publikowane przez IPN.