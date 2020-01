Prezes Ordo Iuris: ,,Uchwała SN to katastrofa. Mamy całkowity kryzys''

żenada 24.1.20 11:02

Odkąd było wiadomo że ta prawnicza targowicka dzicz kombinuje i podważa status nowo powołanych sędziów? ... to na co czekali pisowcy, Witek się ocknęła dzień wcześniej ... nie można było skierować sprawy do TK już dawno ... co za niemoty nie wiedzieli że ta dzicz targowicka posunie się do wszystkiego ... a Duda na co liczył i też czekał, przecież to z jego kompetencji zadrwili, odpłacili mu za głupotę i naiwność