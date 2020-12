Prezes Kaczyński ripostuje opozycję. ,,Pomieszanie absurdu i kłamstw’’

Sejm zajął się dziś wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o odwołania wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Politycy opozycji mówili w czasie debaty o „pożegnaniu Kaczyńskiego” i wcześniejszych wyborach. W mocnych słowach odpowiedział im sam wicepremier.

- „Wy uważacie, że to pożegnanie - ja uważam inaczej. A kiedy będą wybory? Wy lubicie się odwoływać do konstytucji. O tym decyduje konstytucja - w 2023 roku” – powiedział prezes PiS.

W czasie debaty z ust polityków padały pod kierunkiem Jarosława Kaczyńskiego oskarżenia m.in. o wyprowadzanie Polski z UE, łamanie praworządności, doprowadzenie do manifestacji Strajku Kobiet czy kryzysu gospodarczego.

- „To pomieszanie absurdu, kłamstw, ale bardzo często tego, co można by nazwać projekcją własnej mentalności na kogoś innego (...) My jesteśmy z zupełnie innego świata, najwyraźniej nie jesteście w stanie zrozumieć tego, że ktoś naprawdę potrafi się kierować interesami Polski, a nie interesami swoich grupek” – stwierdził wicepremier Kaczyński.

Mówił też o kompetencjach Komitetu ds. Bezpieczeństwa, na którego czele stanął. Zaznaczył, że jego zadaniem jest koordynowanie bezpieczeństwa państwa w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym.

- „Mamy tu dużo do zrobienia, po bardzo wielu latach zaniedbań. Ta praca zostanie wykonana. Państwo będzie silniejsze, bo nie będzie z tektury. To będzie w interesie Polski, ale to będzie przeciw opozycji totalnej” – podkreślił.

- „To będzie Polska normalna. Doczekamy się normalnej opozycji, nie totalnej, wysługującej się obcym. To nasze dążenie, dążenie partii, rządu i naszego komitetu” – spuentował.

kak/niezależna.pl