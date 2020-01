Prezenterzy TVN wyśmiewali się z Azjaty. Stacja przeprasza

nieporawny politycznie 29.1.20 19:13

Jeżeli chodzi o ścisłość, to ja bym tu tę esbecką telewizrnie bronił. Ja tu nie widzę żadnego rasizmu, tylko jak już, to kpinę z poprawności politycznej. Przecież ten zniewieściały koreańczyk wygląda jak ostatnia pieprzona ciota, i jak on ma być najprzystojniejszym mężczyzną, to ja jestem mister uniwersum