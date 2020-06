Premier: Estoński CIT dla polskich firm. Skorzysta 97 proc. spółek

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dzisiaj wprowadzenie tzw. CIT estońskiego. Oznacza to, że przedsiębiorstwa nie będą musiały płacić podatku CIT tak długo, jak długo nie będą wykazywały przychodów. Jest to szczególnie istotne z uwagi na kryzys gospodarczy spowodowany epidemią koronawirusa.

- Ono będzie polegać na tym - krótko mówiąc - że firma do wysokości obrotów 50 mln zł, to obejmie ok. 97 procent spółek, czyli ogromną większość spółek, nie będzie musiała płacić podatku CIT, tak długo, jak nie będzie wyciągała zysków ze swojej firmy