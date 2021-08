Premier: Zamiast zamykać, my chcemy szpitale unowocześniać

Jedną z najsłynniejszych wypowiedzi z Campus Polska Przyszłości stała się wypowiedź marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który postulował zamknięcie ponad 800 polskich szpitali. „My nie będziemy zamykać szpitali, my chcemy te szpitale unowocześniać” – podkreśla premier Mateusz Morawiecki.

Na dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy poprawa służby zdrowia nastąpiła na wszystkich możliwych odcinkach.

- „To dlatego wdrożyliśmy bardzo szybko rozwiązania cyfrowe – takie, jak elektroniczna recepta, elektroniczne zwolnienie, elektroniczne skierowanie – których nasi poprzednicy przez wiele lat nie potrafili zrealizować”

- przypomniał.

Wskazał, że działania te podniosły polską służbę zdrowia na zupełnie inny poziom.

- „Ale to był tylko początek. Wielki program modernizacji szpitali, którego zręby przyjęliśmy, i który jest częścią Polskiego Ładu, zmieni charakter polskiego szpitalnictwa i polskich szpitali”

- zapowiedział szef rządu.

- „Chcę z całą mocą podkreślić, że my, w przeciwieństwie do tego, co mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki współpracujący blisko z panem Tuskiem, nie będziemy zamykać szpitali”

- zapewnił.

- „My te szpitale chcemy unowocześniać, zwiększać finansowanie służby zdrowia, czego najlepszym dowodem jest przyjęta ustawa o finansowaniu służby zdrowia na poziomie zupełnie nieosiągalnym jeszcze do niedawna, czyli 6 proc. za dwa lata, 7 proc. w kolejnych czterech latach, czyli za 6 lat”

- dodał.

Zwrócił uwagę, że pandemia koronawirusa pokazała, jak potrzebne są inwestycje w służbę zdrowia. Dlatego rząd powołał fundusz w wielkości 7 mld zł, który będzie służył modernizacji polskich szpitali.

🏥 Fundusz Modernizacji Szpitali zakłada:



✅ Dodatkowy 1 tys. łóżek na geriatrii.

✅ 387 zmodernizowanych jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego.

✅ Zakup 422 ambulansów.

✅ 22 doposażone bazy LPR.

✅ 90 300 wymienionych łóżek szpitalnych. pic.twitter.com/SYh3JR2AEh — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 31, 2021

🏥 Fundusz Modernizacji Szpitali to rozwiązania, które pomogą w:



✅ wsparciu infrastruktury ratownictwa medycznego i udzielania świadczeń opiekuńczych.

✅ wymianie łóżek szpitalnych. pic.twitter.com/XshY38G3cD — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 31, 2021

kak/PAP