Premier: Żaden polski przedsiębiorca nie zostanie bez pomocy

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił na dzisiejszej konferencji prasowej, że w związku z nowymi obostrzeniami przedłużone zostaną rozwiązania przewidziane w tarczy antykryzysowej. Żaden poszkodowany przez restrykcje przedsiębiorca nie pozostanie bez pomocy. Przedłużone zostanie m.in. zwolnienie ze składek ZUS i postojowe.

Na dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki był pytany o przedłużenie działania tarczy antykryzysowej w związku z wprowadzonymi obostrzeniami.

- „W przypadku obecnej fali niestety jest konieczność kontynuacji naszych obostrzeń, a to z kolei oznacza, że dla kilku kilkudziesięciu branż - zidentyfikowaliśmy tych branż po PKD ok. 54, oznacza to znaczący ubytek przychodów i niemożność lub znaczne ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej”

- wskazał szef rządu.

Podkreślił, że z uwagi na to w kwietniu będzie obowiązywała tarcza, która obejmie ochronę miejsc pracy, postojowe, zwolnienie ze składek ZUS oraz jednorazowe bezzwrotne dotacje dla mikrofirm. Kontynuowana będzie też tarcza dla średnich i dużych firm.

