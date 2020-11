Premier wzywa do solidarności: „Wygramy z wirusem. Wspólnie!’’

Premier Mateusz Morawiecki opublikował wyjątkowy spot, w którym zachęca wszystkich Polaków do wspólnej walki z koronawirusem. Chodzi o zdrowie nas wszystkich, mówi premier, dlatego zamiast obrażać się na rzeczywistość, musimy jako drużyna stawić czoła zagrożeniu. Wówczas wygramy.

- „Polska to wyjątkowy kraj. Polacy zawsze radzili sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Pandemia jest jedną z nich. Przecież chodzi o zdrowie nas wszystkich. Nikt nie zapraszał tu koronawirusa, ale on jest i musimy go wspólnie pokonać. Nie obrażać się na rzeczywistość, nie kłócić i nie wyzywać, ale sobie pomagać. Dojrzała wspólnota walczy razem” – mówi szef rządu o w nowym spocie.

- „Wygramy z wirusem. Wspólnie” – podkreśla.

kak/PAP