Premier wprowadza alarm na terenie całego kraju

Na terenie RP od jutra do poniedziałku do godziny 24.00 będzie obowiązywał alarm związany z ochroną przed zagrożeniem ewentualnym atakami cybernetycznymi podczas wyborów parlamentarnych.



Wprowadzenie stanu alarmowego ma pomóc rządowi na wypadek prób ingerencji hakerów w działanie systemów internetowych powiązanych z wyborami.



Jak informuje Radio ZET, dodatkowe zabezpieczenie ma przeciwdziałać sytuacjom, o których mowa była przy okazji wyborów do Europarlamentu, kiedy część państw członkowskich UE skarżyło się na próby ataków m.in. rosyjskich hakerów.