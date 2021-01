Premier: Weź odpowiedzialność za najbliższych, zaszczep się!

Premier Mateusz Morawiecki opublikował dziś na Facebooku film, na którym różne osoby zdradzają, dla kogo się zaszczepią przeciw COVID-19. Szef rządu podkreśla, że warto zaszczepić się nie tylko ze względu na własne zdrowia, ale również dla dobra swoich najbliższych.

- „Dlaczego warto się zaszczepić? Przede wszystkim dla własnego zdrowia. Ale szczepienie to także kwestia odpowiedzialności za innych - mamę, tatę, rodzeństwo, ukochanego dziadka czy babcię. Wirusa chce w ten sposób wykończyć nawet legendarny taksówkarz Jerzy Kiler, czyli Cezary Pazura. Ciekawe co na to Siara?” – napisał premier Mateusz Morawiecki.

Na opublikowanym filmie różne osoby mówią, dla kogo przyjmą szczepionkę. Młoda dziewczyna mówi, że zaszczepi się dla swojej siostry. Dalej kobieta przekonuje, że przyjmie szczepionkę dla swojego dziecka, a starszy mężczyzna dla żony, dzieci i wnuków.

W filmie pojawia się też ambasador Narodowego Programu Szczepień Cezary Pazura.

- „Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się” – mówi aktor.

kak/PAP