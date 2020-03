Premier: Wdrażamy kontrole sanitarne na granicach z Niemcami i Czechami

Too little, too late.



Postanawiam poradzić się telefonicznie lekarza. Ten, słysząc, jakie mam objawy, każe mi niezwłocznie jechać do szpitala zakaźnego i zadzwonić do sanepidu. W sanepidzie nikt nie odbiera. Postanawiam pojechać na zakaźny do szpitala, no bo faktycznie może jednak mam koronawirusa. Psychicznie zaczynam czuć się fatalnie, analizując w zasadzie cały czas, czy jestem po prostu przeziębiona, czy mam koronawirusa - nie mogę spać z tych nerwów i to na pewno nie pomaga w dochodzeniu do zdrowia. Nie boję się o siebie, ale boję się, że kogoś z rodziny zarażę albo może już zaraziłam. Jadę do szpitala zakaźnego - na izbie przyjęć rozmawia ze mną przemiła Pani doktor (dodam, że byłam ekspresowo przyjęta). Opowiadam jej swoją historię i ona mnie informuje, że niestety nie może mi zrobić testu na obecność wirusa (choć wyczuwam, że faktycznie moje objawy pomimo braku gorączki mogą świadczyć o koronie - no ale też mogą być jakąś inną infekcją), bo testy są robione tylko osobom, które są przyjmowane do szpitala, a mnie nie przyjmie, bo przecież mój stan nie jest zły (i temu się nie dziwię - absolutnie nie chciałabym zajmować łóżka osobie, która będzie miała problemy oddechowe i będzie potrzebowała pomocy w szpitalu). Jest jej przykro i rozumie, że ja jestem w niepewności i boję się o swoich bliskich i o to, czy ich nie pozarażam, a oni kolejne osoby (które być może już nie tak łagodnie przejdą chorobę). Informuje mnie, że to od niej nie zależy i takie są procedury - oczywiście rozumiem ją, bo widać, że chciałaby pomóc, a przyjmowanie mnie na oddział jest totalnie nieracjonalne, jednocześnie stwierdza, że chciałaby móc robić testy i wypuszczać ludzi do domu na kwarantannę, gdzie mogliby oczekiwać na wynik. Tak więc wracam do domu nadal nie wiedząc, czy mam, czy nie mam koronawirusa - mam się nadal obserwować, leczyć objawowo i przyjechać, jeżeli jednak będzie gorzej (no i dowiadywać się, bo może zmieni się procedura i będą też robili testy takim jak ja). I mam takie wrażenie, że osoby takie jak ja są pozostawione same sobie - choć jestem chora, nie pójdę do przychodni, bo nie chcę narażać innych (no bo może jednak mam koronawirusa, no i każdy już przecież wie, że z koronawirusem to nie do zwykłej przychodni) - do szpitala mnie nie przyjmą, bo mój stan nie jest taki zły, a tym samym nie zrobią testów. https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25771143,koronawirus-moj-przypadek-chyba-tlumaczy-dlaczego-w-polsce.html



Państwo z tektury, istniejące tylko teoretycznie. Do piątku będzie tu druga Lombardia.

