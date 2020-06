Premier Walonii oburzony słowami Dudy. Wicerzecznik PiS odpowiada

Otwarcie deklarujący swój homoseksualizm belgijski polityk, który opisuje się jako „ateista” oraz „mason” zareagował wczoraj na słowa Andrzeja Dudy mówiąc, że to „niebywała agresja”. Nazwał też polskiego prezydenta „otwarcie homofobicznym”. Wezwał też do reakcji Komisję Europejską oraz komisarza UE ds. praworządności, aby uruchomić wobec Polski art. 7 Traktatu UE, który pozwala na zawieszenie prawa głosu w Radzie UE.

„Ta reakcja jest symboliczna dla pewnego podejścia. Pokazuje, jak niektórzy próbują instrumentalnie wykorzystywać instytucje Unii Europejskiej do załatwiania swojej agendy politycznej, a po drugie - pokazuje, jak niebezpieczne są próby odchodzenia od traktatów od twardych zapisów traktatowych”.

„Teraz słyszymy, że to, że polski prezydent podpisał Kartę rodziny, nagle to wrzuca się do worka z napisem <<praworządność>> i bije się na alarm”