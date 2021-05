Premier w rocznicę zamachu na JPII: Kościół stał się celem tych, którzy przyszli, by zniszczyć Naród

„"Nie wiem kto to zrobił, ale ten kto to zrobił, zrobił duży błąd. To będzie początek jego końca” – pisze premier Mateusz Morawiecki na Facebooku, cytując słowa swojego ojca, śp. Kornela Morawieckiego, które ten wypowiedział na wieść o zamachu na Jana Pawła II.

Jak dodał szef polskiego rządu:

„Dzisiaj mija czterdziesta rocznica tamtego smutnego wydarzenia. Pamiętam ogromne poruszenie wśród moich Rodziców i znajomych. Chyba w całej Polsce czuliśmy to samo, z niepokojem oczekiwaliśmy wieści z Włoch”.

Przypomniał, że w momencie gdy okazało się, że Ojciec Święty będzie żył, nastąpiła istna eksplozja radości wśród Polaków. Dalej dodał:

„W tym samym czasie czekaliśmy także na informacje o stanie zdrowia Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Niestety, stan zdrowia Prymasa nie poprawiał się. On sam na wieść o zamachu na Jana Pawła II, mówił: «Uważam, że powinienem dzielić dolę Ojca Świętego, który wprawdzie później, ale włączył się w moje cierpienie»”.

Zaznaczył, że zarówno Jan Paweł II, jak i Prymas Wyszyński mozolnie budowali wielkość Kościoła katolickiego w Polsce, która była pod rządami „wrogich, a potem niechętnych temu procesowi, komunistów”.

„To Kościół był podwaliną naszej państwowości”

- pisze polski premier.

Dalej zacytował słowa Prymasa Wyszyńskiego, który mówił:

„Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła gdyż Kościół jest siła tego Narodu”.

Morawiecki dodaje, że słowa Prymasa Tysiąclecia są szczególnie ważne dziś, kiedy wspominamy zamach na papieża Jana Pawła II, kiedy to Kościół w Polsce:

„[…] stał się ponownie celem tych, którzy przyszli, by zniszczyć Naród”.

