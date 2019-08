Premier w niemieckich mediach: Polska nie zrezygnowała z reparacji. ,,Poważnie podejdziemy do kwoty''

Gdybyś tylko coś,cokolwiek mógł goebbelsiku, to byś się wziął za naszego "małego putinka" z MS i załatwił sprawę, tak jak to powinno się odbywać w cywilizowanym kraju. Niestety Polska to nie cywilizowany kraj, tylko zadupowo ciemnogrodu rządzone przez zakompleksionego nienawistnika.

Z ciebie Mateuszku taki premier, jak ze mnie faraon...

Szkoda że premier Polski nie ma kręgosłupa.

A ty tylko pitolisz jakieś wirtualne projekcje o reparacjach...

Wstyd.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha