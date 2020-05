Premier: Uratowaliśmy bardzo wiele miejsc pracy

heinrich 22.5.20 21:24

Panie premierze, p. ministrze zdrowia dokąd idziecie, gdzie zmierzacie , czy w tym maniakalnym trzymaniu się wirusa nie szkodzicie Nam Polsce, czy ingerencja w prawa obywatelskie i łamanie konstytucji a także przypomnę o zakazie eksperymentów na obywatelach/ wg Was przymusowe szczepienia , to nie przejaw arogancji i głupoty.

Na to MY nie pozwolimy i w wyborach pokażemy czerwona kartkę i rozliczymy Was dokładnie.