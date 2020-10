Premier: To barbarzyńskie i bezprawne

Premier Mateusz Morawiecki skomentował w mediach społecznościowych dewastację Pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, jakiej dopuścili się manifestanci w Warszawie. Szef polskiego rządu podkreśla, że to barbarzyństwo, które musi zostać potępione.

Jak już informowaliśmy, w czasie dzisiejszych protestów w Warszawie namalowano numer telefonu dla kobiet chcących dokonań aborcji na Pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Manifestanci umieścili na nim również flagę w kolorach LGBT.

- „W XXI wieku znamy wiele form protestu. Także takie, które nie obrażają innych obywateli i nie są zagrożeniem dla czyjegoś mienia, zdrowia i życia” – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

- „Od kilku dni mamy w Polsce do czynienia z protestami, które są nie do zaakceptowania. Pobicia, profanacje kościołów, wulgaryzmy. Teraz także niszczenie symboli łączących wszystkich Polaków, jak pomnik Polski Walczącej w Warszawie. To barbarzyńskie i bezprawne, ale to przede wszystkim wymagające potępienia przez wszystkich i ukarania przez organy ścigania” – podkreślił.

kak/Facebook