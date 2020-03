Premier: Tarcza antykryzysowa będzie dostosowywana do zmieniającej się sytuacji

- Pandemia koronawirusa zagraża nie tylko naszemu zdrowiu i życiu. Stanowi poważne niebezpieczeństwo także dla naszej gospodarki, którą z trudem przez lata budowaliśmy. Wiele firm i sektorów zamroziło swoją działalność. Przerywane są światowe łańcuchy dostaw. Liderzy największych państw i eksperci na świecie alarmują: skutki kryzysu gospodarczego będą bardzo poważne. Właśnie w takich warunkach przychodzi czas gospodarczej próby dla Polski. Być może najpoważniejszej, z jaką mierzyliśmy się od dziesięcioleci. Tej burzy nie zdołamy całkowicie uniknąć. Rząd przygotował tarczę antykryzysową. Tarcza powstała po to, aby chronić. Ale chronić w czasie bitwy, bo czeka nas walka. Musimy walczyć o naszą gospodarkę, o nasze firmy, o nasze miejsca pracy. Tarcza antykryzysowa będzie się zmieniać. Będziemy ją cały czas rozwijać i dostosowywać do aktualnej sytuacji. Państwo jest po stronie pracowników i po stornie przedsiębiorców. W tym nadzwyczajnie czasie wszyscy musimy być solidarni i odpowiedzialni. Grać w jednej drużynie

- Całkowita wartość tarczy wyniesie co najmniej 10% całego polskiego PKB. Jest to największy polski pakiet wsparcia w historii. Państwo polskie pomoże pracownikom i pracodawcom w tej trudnej sytuacji. Pokryje 40% wynagrodzeń dla pracowników. Zapewni wsparcie dla osób samozatrudnionych i na umowach cywilnoprawnych. Poszerzy gwarancje dla małych i średnich firm. Uruchomi możliwości kredytowe dla zachowania płynności. Ulży w opłacaniu składek. Przedsiębiorcy mogą liczyć na pakiet wsparcia i lewary finansowe. W tej walce pomogą nam także narzędzia wypracowane w toku wielu spotkań i narad. Dziękuję wszystkim za te rozmowy, także związkom zawodowym, biznesowi, przedsiębiorcom. Zrobimy wszystko, aby powstrzymać pandemię, a równocześnie będziemy walczyć, by chronić polską gospodarkę, polskie firmy i pracowników. Czeka nas bardzo trudny czas, ale musimy być solidarni i jeszcze mocniej troszczyć się o swoich bliskich