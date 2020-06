Premier: Sytuacja epidemiologiczna jest opanowana

Co za bezczelny typ.



Już dwa razy sąd w trybie wyborczym nakazywał mu sprostować nieprawdziwe wypowiedzi, widać nic to go nie nauczyło.



Z dnia na dzień liczba chorych zwiększa się. "Zdrowieje" (co jest kwestią dyskusyjną samo w sobie) mniej osób niż tego samego dnia zostaje potwierdzonych jako osoby zakażone. Nie ma żadnego "spadku", nie ma żadnego "wypłaszczenia".



Jeśli cokolwiek pozytywnego stało się w tymkraju podczas epidemii do tej pory, to PiS i rząd ma w tym ZEROWY udział, wszystko jest zasługą cierpliwości i wyrzeczeń odpowiedzialnie zachowującej się części obywateli.

