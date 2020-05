Premier stanął w obronie Ministra Zdrowia: Masz moje poparcie

ktoś tam 12.5.20 19:05

No wiesz miszczu, zgodnie z prezentowaną linią Partii, że wszelkie osiągnięcia rządzących to zasługa wcześniejszych rządów miłośników demokracji ("demokracja zwyciężyła", T. Grodzki), nie powinieneś mieć o nic pretensji... Najwyżej o to, że nieudaczniki PiSowskie do pięt nie dorastają miłującym demokrację kolegom marszałkissimusa. Niestety marszałkissimus odebrał ostatnio palmę pierwszeństwa w przyznawaniu nagród bo co prawda przyznał tyle samo co B. Szydło ale za znacznie krótszy okres czasu... Oczywiście nagrody marszałkissimusa były słuszne w odróżnieniu od tych od Szydło. Te były "fuj".