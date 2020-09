Premier Słowacji: Polska jest liderem V4

W Lublinie spotkali się dziś przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej. Głównym tematem rozmów była obecna sytuacja na Białorusi. Po spotkaniu Viktor Orban podkreślił, że Węgry wspierają stanowisko Polski. Premier Słowacji zaznaczył natomiast, że Polska odgrywa rolę lidera ws. Białorusi.

- „Cieszy nas to, że pan premier (polski Mateusz Morawiecki) przedłożył propozycję dla Białorusi. To jest propozycja, która obejmuje propozycję strategiczną dla Białorusi. Prawa człowieka i demokracja są ważnymi rzeczami, ale potrzebujemy jeszcze strategicznego podejścia i uważam, że polska propozycja idzie właśnie w tym kierunku. Mamy tu propozycję strategicznej współpracy z filarem gospodarczym” – mówił dziś w Lublinie premier Węgier Viktor Orban.

Odnosząc się do pandemii koronawirusa szef węgierskiego rządu zwrócił uwagę, że działania V4 muszą polegać teraz nie tylko na ochronie zdrowia, ale również na wspieraniu gospodarki:

- „Nie chodzi tylko o to, by walczyć z pandemią, ale o to także, by gospodarka po prostu działała” – mówił.

Premier Słowacji Mateusz Igor Matovicz zwrócił uwagę, że w relacji z Białorusią Polska jest liderem w Grupie Wyszehradzkiej:

- „Nikt nie wątpi, że w przypadku Białorusi to Polska odgrywa rolę lidera” – mówił.

Z okazji rocznicy powstania „Solidarności” podziękował też Polakom za to, że pokazali jak pokonać komunizm:

- „Wiem, że Polska niedawno świętowała rocznicę powstania Solidarności. W imieniu wszystkich naszych obywateli krajów postkomunistycznych chciałem podziękować Polakom, że mieli tę odwagę, że podnieśli głowy i pokazali innym krajom jak przeciwstawić się złu komunizmu i socjalizmu. Dzięki temu mamy dziś wolność. Solidarność stała się dla nas wszystkich fundamentem w walce ze złem” – podkreślał.

