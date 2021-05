Premier: Przez do najmniej 10 lat Polska będzie wielkim planem budowy

- Podczas spotkania z przedsiębiorcami w Madrycie mówiłem, że warunki zewnętrzne i wewnętrzne dla prowadzenia biznesu w Polsce są bardzo dobre – napisał w mediach społecznościowych szef polskiego rządu premier Mateusz Morawiecki.

- Mamy pozytywne doświadczenia z biznesem hiszpańskim, a Hiszpania stała się dla Polski 7 partnerem handlowym - zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Rozmawialiśmy m.in. o tym, w jaki sposób najlepiej wyjść z kryzysu po COVID-19 i co zrobić, by nasz kraj był nadal jednym wielkim placem budowy i polem do rozwoju biznesu dla inwestorów z całej Europy – czytamy w jego wpisie.

- Jesteśmy w przededniu wielkiego skoku infrastrukturalnego. Mamy przed sobą okres przynajmniej 10 lat wielkiego placu budowy. Chcemy skorzystać z doświadczenia, ze współpracy z firmami hiszpańskimi - powiedział na konferencji prasowej w hiszpańskim mieście Alvala de Henares premier Mateusz Morawiecki.

- Chcemy, żeby Europa była niezależna, suwerenna, także pod względem szczepionek - dodał Morawiecki, nakreślając przy tym swoją wizje Europy, która jest niezależna od innych regionów świata.

W Hiszpanii w dniu dzisiejszym w obecności premierów Polski i Hiszpanii, Mateusza Morawieckiego i Pedro Sancheza, podpisanych zostało porozumień m.in. o współpracy w polityce przemysłowej, sferze cyberbezpieczeństwa i współpracy resortów dyplomacji obu krajów.

Jednym z tematów rozmów z premierem Hiszpanii „były też tzw. raje podatkowe oraz współpraca w zakresie infrastruktury”, jak poinformował premier. Ocenił on także, że współpraca pomiędzy polskimi i hiszpańskimi firmami układa się do tej pory bardzo dobrze.



mp/niezalezna.pl/tvp/pap/facebook