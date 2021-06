Premier prezentuje 10 projektów z Polskiego Ładu w 100 dni: To konkret i wiarygodność

- Polski Ład to pewna wizja rozwoju, wizja rozwoju sprawiedliwego i szybkiego, szybkiego doganiania tych, którzy zawsze wydawali się dla nas niedoścignieni (…). Ale to także wizja konkretna i wiarygodna. Ten konkret i wiarygodność chcemy dzisiaj pokazać, potwierdzić – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej, na której zaprezentował pierwsze 10 projektów, jakie zostaną złożone w ramach Polskiego Ładu.

- Po pierwsze, to 30 tys. kwota wolna - jeden z najwyższych pułapów w Europie – zaczął wymieniać szef polskiego rządu.

- Po drugie, to emerytura bez podatku do 2,5 tys. złotych. To dla emerytów, którzy są tym są naszym skarbem, którym jesteśmy winni wdzięczność - dodał.

- Następnie służba zdrowia - zniesienie limitów do lekarzy specjalistów. To podstawowa bolączka w polskiej służbie zdrowia. Wiadomo, że nie od razu Kraków zbudowano, ale musimy mieć bardzo szczegółowy plan i ten plan przedstawimy już wkrótce, w najbliższych paru tygodniach. Przedstawimy także harmonogram zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. - wyliczał dalej premier.

- Następny punkt, z inspiracji przedsiębiorców, pracodawców i zwykłych Polaków, to mieszkanie bez wkładu własnego. Ta bolączka musi być wreszcie zaadresowana (…) Ale to także deregulacja możliwości budowania własnego domu do 70 metrów w podstawie, z małym poddaszem użytkowym, bez specjalnych zezwoleń, bez kierownika budowy, tylko na zgłoszenie - poinformował.

- To także program, który ma zwiększyć populację Polaków (…) stąd nasze propozycje Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego - dodał.

- Wreszcie w każdej gminie, w każdym powiecie, Polski Ład, to także wielki program inwestycje i te zwykłe, najbardziej potrzebne inwestycje: wodno-kanalizacyjne, w drogi – podkreślił premier.

- W ciągu tych 100dni, w krótkim czasie, doprowadzimy do uzgodnienia wszelkich zapisów związanych z wyższymi dopłatami do paliwa rolniczego - oświadczył szef rządu.

- Na te 100 dni przyjmiemy ustawę, a przynajmniej opracujemy, dotyczącą małych centrów nauki. jak podkreślał, polska nauka musi być oparta na innowacyjności – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jak stwierdził na koniec szef polskiego rządu, kryzys gospodarczy, z którym boryka się obecnie wiele krajów, w tym także Polska, został spowodowany przez pandemię koronawirusa.

- Wielu Polaków potrzebuje pomocnej dłoni ze strony państwa. Dlatego ogłosiliśmy Polski Ład właśnie teraz, w momencie wychodzenia z tego kryzysu pandemicznego – powiedział premier Morawiecki.

- Zamówienia w polskiej gospodarce przewidywane na najbliższe miesiące osiągają rekordowy poziom. To oznacza, że polski biznes będzie mógł więcej produkować, świadczyć usług, pozyskiwać więcej środków i gdy dopalimy to jeszcze dodatkowo środkami z budżetu oraz z KPO, to koniunktura, którą widzę przed nami bardzo wyraźnie, może być bardzo, bardzo dobra. Jestem przekonany, że przekroczy oczekiwania i prognozy – zapewnił szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

mp/yt/kancelaria/wpolityce.pl