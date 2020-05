Premier powołuje nowego członka komisji ds. zwalczania pedofilii

POleci parę głów.... 21.5.20 17:22

ZATOKA PEDOFILII I Q-REWSTWA. A ci celebryci, którzy oczywiście o niczym nie wiedzieli...., swoją tam obecnością, tylko to q-rewstwo tym zwyrolom nakręcali.

Jak słyszę , że jedna i drugi nic nie wiedzieli o tym co się tam działo, to zadam Wam (drodzy forumowicze) pytanie - czy chodzicie na imprezy do jakiegokolwiek klubu, więcej niż dwa razy, nie wiedząc co się w nim dzieje? Nie zadalibyście sobie pytania, co w klubie do którego wstęp mają ludzie dorośli od 21 r.ż., robią nastoletnie dziewczyny? Tam kokaina i alkohol lały się strumieniami, loża kosztowała kilka tyś. złotych a jak ktoś przyjeżdżał tam toyotą to był wyśmiewany. Wiem, celebryci, aktorzy, adwokaci mieli tam wszystko za friko, a dla tych Krystków i Turków, było to kosztem prowadzenia tego burdelu. Niektórzy z tych celebrytów i adwokatów wykorzystywało to biedne dziewczynki i z pewnością byli nagrywani (tak postępuje mafia i spec służby, nauczyli się zbierać kompromaty od sowietów) i dlatego była zmowa milczenia, i dlatego teraz trzęsą ze strachu, co jeden z drugim naćpany i pijany mógł tam robić i co na niego mają.

Dlatego należy pozyskać świadka koronnego (ci dwaj wyżej wymienieni oczywiście odpadają) i za informacje udo-opić tych bezdusznych do szpiku kości zepsutych zboczeńców i tych którzy ich ukrywają. A umoczeni tam są nie tylko celebryci, aktorzy, biznesmeni, ale także, lub aż, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, policjanci, którzy wszystkich i siebie chronią. Wszystko zaś wiedzie do trójmiejskiej ośmiornicy PO