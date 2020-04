Premier: Pandemia COVID-19 wymaga od nas wszystkich zmiany nawyków życiowych [WIDEO]

Marian 5.4.20 15:53

Oczywiście wszystkich zaleceń dotyczących zachowania się w czasie zarazy należy przestrzegać ,tyle tylko ze opozycji wcale nie chodzi o zycie i zdrowie obywateli.Ich nagla troska o Polaków spowodowalna została załamaniem sondażowym ich kandydatów.Właśnie to determinuje ich obecną postawę.Koronawirus to ich jedyna szansa,wiec zrobią wszystko by wybory zablokować.Jeszcze kilka miesięcy temu biegali w koszulkach z napisem konstytucja, krzycząc o koncu demokracji a teraz chcą konstytucję łamać,chcą zawieszenia demokracji, bo do tego sprowadzają ich żądania.Jakże żałośnie wygląda np. na Frondzie straszenie przez ich zwolenników wyborców utratą życia lub zdrowia jezeli wezmą udzial w wyborach.Dzieki nim wiemy jak śmiertelnie niebezpieczne jest wrzucenie koperty do skrzynki pocztowej.Jezeli waszym zdaniem jest to tak groźne to zostancie w domu,obejdzie sie bez was.