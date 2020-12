Premier odpowiada Kempie: Kierownictwo PiS umie znaleźć drogę środka

- Właśnie uroczyście oddaliśmy suwerenność pod rządy obcych państw – z uśmiechem, oprawą PR-ową i ku radości tych, którzy nigdy Polski nie mieli w sercu. Ale „Jeszcze Polska nie zginęła” dopóki są tacy jak Pan – napisała na Twitterze europosłanka PiS Beata Kempa odnosząc się do oświadczenia lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, jakie umieścił on wczoraj po ustaleniach budżetowych zawartych w Brukseli.

Premier Morawiecki odnosząc się do odmiennych zdań z koalicji Zjednoczonej Prawicy stwierdził, że „kierownictwo PiS pokazało, że potrafi znaleźć drogę środka jest najlepszy dla polskich interesów”.

Morawiecki podkreślił także:

- Warto rozmawiać i warto się dogadywać. Warto wierzyć w to, że, mimo że poniosą kogoś emocje, to nie jest to koniec świata. Jakbym się miał obrażać na wszystko, co ktoś napiszę na mój temat, to przecież trudno byłoby prowadzić jakiekolwiek rzeczywiste i realne działania – stwierdził premier.

Dodał też:

- Jednocześnie zabezpiecza nas w odpowiedni sposób, tu w Brukseli to jest sztuka, tutaj w Brukseli wypracować takie rozwiązanie, które nas w najlepszy możliwy sposób zabezpiecza. Nie ma co się obrażać na jakieś słowa, trzeba w pocie czoła pracować dla dobra sprawy.





mp/tvp info/fronda.pl/twitter