Premier: Odmrażanie gospodarki możliwe na przełomie maja i czerwca

- Mam przekonanie, że zbliżamy się do rzeczywistego przełomu dzięki Narodowemu Programowi Szczepień – powiedział dzisiaj w trakcie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do możliwego terminu odmrażania polskiej gospodarki.

- Ten program może w krótkim czasie, w najbliższych tygodniach dzięki zwiększonej liczbie dawek, a przede wszystkim dzięki przygotowaniu szerokiej oferty punktów szczepień, doprowadzić do tego, że wreszcie za też krótsze niż dłuższe kilka tygodni, przełom maja i czerwca będzie można znaczną część naszej gospodarki odmrażać – powiedział Morawiecki.

- Niektóre jej elementy wcześniej, niektóre trochę później. To, w jakim tempie będziemy mogli to robić, zależy od tego, w jakim tempie będziemy się szczepić. Podróż do normalności jest i długa, i krótka. Składa się z 25 mln kroków – stwierdził premier.

