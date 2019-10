Premier o słowach Wałęsy: Wszystko to mówi o nim, nic o moim ojcu

mordechaj 6.10.19 21:34

Lech Wałęsa ma rację. Rozbijając Solidarność w stanie wojennym Kornel Morawiecki uważany była przez członków Solidarności za zdrajcę.Polacy nie zapomnieli tego Kornelowi Morawieckiemu. Już w wolnej Polsce przez 30 lat Polacy odrzucali Kornela Morawieckiego. A Kornel Morawiecki aż rwał się do polityki. W 1990 r. wystawił swoja kandydaturę na Prezydenta Polski. Ale nie zebrał podpisów. To samo w 1993 r. w wyborach parlamentarnych. W 2007 r. jako bezpartyjny kandydował do Senatu, przegrał, w 2010 r. kandydował w wyborach prezydenckich, uzyskał w skali Polski....0,13% poparcia. W 2010 r. kandydował bez powodzenia do sejmiku wojewódzkiego, a w 2011 r. bez powodzenia kandydował do Senatu. W 2015 r. ponownie chciał kandydować na Prezydenta Polski, ale nie zebrał podpisów. NIGDY Jarosław Kaczyński nie wziął go na listy poselskie PC albo PiS. Dlaczego ? Przecież Kornel Morawiecki był taki wspaniały.