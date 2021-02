Premier o podatku od reklam: Chcemy, żeby ten system był sprawiedliwy

Projekt nałożenia podatku od reklam wzbudził w ubiegłym tygodniu i wzbudza nadal dużo emocji. Do tego stopnia, że nawet prasa niemiecka zaczęła przyjmować rolę jednej ze stron w tym temacie, a dziennik „Sueddeutsche Zeitung” i „Frankfurter Allgemeine Zeitung” całą nadzieję na uniknięcie wprowadzenie go w Polsce pokładają w liderze Porozumienia Jarosławie Gowinie.

- My chcemy, żeby ten system był po prostu bardziej sprawiedliwy. Również dla lokalnych mediów – powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

- Drodzy przedstawiciele mediów lokalnych, mediów regionalnych, ten podatek nie jest dla was, ten podatek jest dla tych, którzy utrudniają korzystanie czasami z dostępu do danych dla was. To właśnie media lokalne, media regionalne, lokalne portale, lokalne gazety, ale także prasa w ogóle dzisiaj jest bardzo często przyćmiona, jest zduszona poprzez ogromną siłę kapitałową koncernów zagranicznych - podkreślił.

Akcja protestacyjna "Media bez wyboru" miała miejsce w ubiegłym tygodniu. W jej ramach wybrane media w ramach akcji strajkowej przez cały dzień nie zamieszczały informacji. Mogliśmy jedynie zobaczyć ciemny ekran z informacją o udziale w tej akcji.

Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”, rząd zamierza wprowadzić szereg zmian w ciągle budzącym kontrowersje projekcie.

mp/300polityka.pl/fronda.pl