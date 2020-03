Premier o ks. Piotrze Pawlukiewiczu: Niezwykle Go ceniłem, a homilie zawsze trafiały prosto w serce

„To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy”-powiedział niegdyś ks. Piotr Pawlukiewicz. Z wielką przykrością przyjąłem informację o Jego śmierci. Niezwykle Go ceniłem, a homilie zawsze trafiały prosto w serce. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...