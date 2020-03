Premier: Nie ma szczepionki na fake newsy. Apeluję do polityków o powagę!

Podczas specjalnego posiedzenia sejmu Premier Mateusz Morawiecki stanowczo zaapelował do opozycji o niewykorzystywanie do celów politycznych sytuacji możliwości zagrożenia koronawirusem w Polsce.

- Nie ma szczepionki na fake newsy. Ale jest test, któremu wszyscy możemy się poddać. To test odpowiedzialności, test zgody

- Może będzie to dla państwa zaskoczeniem, ale to właśnie minister Szumowski jako pierwszy zawnioskował o zwołanie Rady UE, co potwierdziłem podczas moich rozmów w zeszłym tygodniu z najwyższym kierownictwem UE, m.in. przewodniczącym Charlesem Michelem i pełniącym prezydencję w UE, Chorwacją, premierem Plenkovicem. Rozmawiałem również z premierem Babisem i Orbanem i zaproponowałem, abyśmy w tym tygodniu spotkali się w ramach Grupy Wyszehradzkiej, aby przedyskutować kwestię koronawirusa