Premier: Nasz priorytet? Wzbogacanie polskiego społeczeństwa!

Niemcy piszą o małym cudzie gospodarczym w Polsce, ale tak naprawdę to twarda, trudna, zdyscyplinowana praca, by system finansowy nie przeciekał - powiedział podczas ostatniego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla TVP.

Premier zapowiedział "całościową" prezentację programu PiS na sobotniej konwencji partii w Lublinie. - My mamy program, który jest bardzo spójnym programem, na stu kilkudziesięciu stronach opisane są wszystkie dziedziny, tymczasem PO jak "królika z kapelusza" wyciąga a to taki sześciopak, a to jakieś konkretne pomysły, co do których liczenia mylą się sami pomiędzy sobą - powiedział szef rządu.