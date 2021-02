Premier: Możliwe dalsze luzowanie obostrzeń, ale nie możemy tego obiecać na 100 procent

- Jeżeli ewolucja będzie nadal pozytywna, to owszem, będziemy planowali zmiany w kierunku kolejnego złagodzenia obostrzeń. Ale musimy mieć świadomość tego, że jeżeli sytuacja się pogorszy, to niestety, będziemy musieli wrócić do poprzednich regulacji w zakresie obostrzeń pandemicznych, środków zapobiegających rozprzestrzenieniu wirusa – powiedział w dniu dzisiejszym podczas konferencji prasowej szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki.

Premier był pytany o możliwość dalszego luzowania obostrzeń jeszcze w lutym. W odpowiedzi stwierdził, że rząd monitoruje codziennie parametry związane z epidemią koronawirusa. Szczególnie niepokojące są – jak podkreślił – mutacje związane z brytyjską odmianą Covid-19.

- Również (obserwujemy) sytuację wokół nas: rozwój ekspansji zmutowanego wirusa brytyjskiego, zmutowanego wirusa południowoafrykańskiego – powiedział.

- Tutaj, z duszą na ramieniu, obserwując te parametry, zdecydowaliśmy się w ostatnich trzech tygodniach znieść pewne restrykcje – dodał.

Premier stwierdził, że na obecnym etapie wszystko wydaje się iść we właściwym kierunku „wyważonym środkiem”.

- Z duszą na ramieniu mogę powiedzieć, że mam nadzieję na to, że to luzowanie nastąpi, ale na pewno nie możemy tego obiecać na 100 procent – powiedział premier.

