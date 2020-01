Premier Morawiecki wprowadza alarm na terenie całego kraju

man.of.Stagira 20.1.20 18:58





W z r o s t przychodów budżetu państwa w czasach koalicji PO-PSL wyniósł -zakładając równomierny rozkład dla celu porównania tego co porównywalne ergo 4-ech lat do 4-ech lat - 26,5 mld złotych (53 mld w czasie 8 lat rządów -> 26,5 mld w czasie 4 lat)



W z r o s t przychodów budżetu państwa za czas Prawa i Sprawiedliwości z koalicjantami wyniósł za 4 lata - 143 mld złotych.



W z r o s t przychodów –dla okresu 4 lat rządów- w czasie rządów PiS był większy 5,39 RAZA od w z r o s t u przychodów budżetu państwa za rządu PO-PSL.



ERGO



W z r o s t przychodów do budżetu państwa był z cała pewnością co najmniej 5 RAZY większy za czasu Prawa i Sprawiedliwości niż za czasu PO-PSL dla przyjętego okresu porównania – 4 lata rządów.



Średnio w całym 2018 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 1,6% wyższe niż rok wcześniej (a według HICP o 1,2%). Od sześciu lat inflacja w Polsce utrzymuje się poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP).



.