Premier Morawiecki w rozmowie ,,Die Welt'' krytykuje Berlin i Paryż

To Niemcy powinny być państwem II kategorii w Europie po tym co zrobili podczas I i II WŚ. Dzięki pomocy USA (plan Marshala) i technice zdobytej na wojnach opanowali rynki samochodowe, przemysł i zdobyli ogromne pieniądze na kontynuację planów II Rzeszy podporządkowania sobie całej Europy.

Albo będziemy w niemiecko-europejskim królestwie antychrysta, które spotka zagłada albo będziemy w Królestwie Jezusa Króla Polski, do czego nas wzywa przez Rozalię Celakównę.

Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi.

Pozdrawiam