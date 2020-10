Premier Morawiecki: ,,Transformacja energetyczna będzie uwzględniała interes Polski''

Podczas X Kongresu Polska Wielki Projekt premier Mateusz Morawiecki odniósł się między innymi do sprawy transformacji energetycznej. Premier podkreślił przy tym etapowość oraz wysiłek, jaki należało włożyć przy wychodzeniu kraju z systemu systemu komunistycznego i ograniczeń, jako po tym okresie w Polsce pozostały.

Premier przypomniał o założeniach kongresu i słowach marszałka Józefa Piłsudskiego: "Polska albo będzie wielka albo nie będzie jej wcale".

Premier powiedział:

- myślę, że twórcom Kongresu i jego uczestnikom przyświecała ta sama myśl. Świadomość tego, że świat bardzo gwałtownie się zmienia, że ulegamy bardzo głębokim, bardzo trudnym do zidentyfikowania procesom, które wpływają na demokrację, na kapitalizm, na wolny rynek, na państwa w procesie transformacji

Wśród najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed naszym krajem w najbliższych latach premier wymienił środowisko naturalne oraz transformację energetyczną.

Morawiecki podkreślił wkład uczestników dotychczasowych kongresów:

- Ten fundament myśli, fundament intelektualny, fundament koncepcyjny był niezbędny do tego, by rzucić rękawicę schematom myślowym, które wytyczały do niedawna, a wśród wielu kręgów elity do dzisiaj są aksjomatem niezbywalnym w koncepcji funkcjonowania państwa, ustroju, systemu; by rzucić rękawicę neoliberalizmowi. I to właśnie ten zaczyn, który powstał tu podczas dziewięciu kongresów Polska Wielki Projekt był kluczowym fundamentem zmiany koncepcji przebudowy państwa w kierunku państwa bardziej solidarnego, sprawnego sprawczego, ale i silnego, takiego, które może nas wieść ku wielkiej Rzeczypospolitej

Premier zauważył, że kraje, które budowały swoje bogactwo na kolonializmie dzisiaj próbują pouczać Polskę.

Odnosząc się do dywersyfikacji dostaw surowców naturalnych szef polskiego rządu podkreślił:

- Chcemy się uniezależnić od rosyjskiego gazu, od arabskiej ropy - nie mamy tych surowców

Zapewnił też:

- Sprawiedliwa transformacja uwzgledniająca te regiony w szczególności, których model biznesowy, operacyjny, gospodarczy polega właśnie na gospodarce surowcowej uwzgledniającej paliwa kopalne i przemysł wydobywczy jak Górny Śląsk, Bełchatów i to nie jedyne obszary w naszym kraju. Wszelka transformacja, którą zaproponujemy będzie uwzględniała interes Polski i tych mieszkańców

mp/pap