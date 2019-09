Premier Morawiecki: Stoimy przed szansą budowy państwa dobrobytu

Jarosław Kaczyński zasłynął z tego, że nigdy nie miał kobiety, ale ma koty, stan wojenny przespał u mamy na tapczanie i częściowo w szafie, a jego teczki operacyjne są niekompletne (usunięto część dokumentów, co może świadczyć że był współpracownikiem SB, tak jak jego przyjaciel Kujda oraz szereg innych osób z najbliższego otoczenia), od z górą 30 lat kłamie i skłóca Polaków... W sieci można znaleźć informacje, że jest aktywnym homoseksualistą, skoligaconym z Wilhelmem Świątkowskim, co by wyjaśniło dobre życie rodziny Kaczyńskich w PRL, mówią też że część jego rodziny to ukraińscy Żydzi, w końcu, że za pieniądze podatników wynajęto bądź kupiono mu sąsiednie domy, gdyż ten szalony gnom nie chce mieć sąsiadów, podczas gdy normalni ludzie nie mają mieszkań... To zdumiewające, że tak mało Polacy wiedzą o tym, kto nimi rządzi...

